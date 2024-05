Rafforzati i controlli del territorio a Lentini e Priolo

Nelle giornate tra il 20 e il 25 maggio, così come predisposto in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il territorio delle città di Siracusa, Lentini e Priolo Gargallo sarà interessato da capillari controlli del territorio tramite la predisposizione di appositi servizi in zone sensibili di detti centri, effettuati dagli agenti dei Commissariati di P.S. e dal personale del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale.

I servizi, nella giornata di ieri, sono stati effettuati nel territorio di Lentini e diretti dal dirigente del Commissariato di P.S. di Lentini, Dr. Alessandro Sciacca, ed hanno consentito di identificare complessivamente 90 persone e di controllare 46 mezzi. Nel corso delle operazioni sono stati controllati 10 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale ed elevate 2 sanzioni al Codice della Strada.