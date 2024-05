Pallamano, secondo posto per Scicli alla final four Under 13

Gli Under 13 misto dello Scicli Social Club ottengono un più che dignitoso secondo posto nella final four di pallamano disputata, domenica scorsa, presso il Pala Wagner di Mascalucia. I verdi di Luca Ammatuna sono stati battuti dai pari età della Pallamano Marsala per 34-18, in una gara che ha visto le giovani promesse lilibetane sempre padroni del campo.

In tutto erano quattro le squadre che hanno preso parte all’interessante kermesse: Pallamano Marsala, New Handball Mascalucia, Handball Scicli Social Club e Beach Team Messina. Nella prima gara i verdi sciclitani hanno affrontato il Beach Team Messina, riuscendo a vincere per 16- 15, dopo una gara equilibrata risolta negli istanti finali. Nell’altra si sono affrontate le compagini del New Team Mascalucia e della Pallamano Marsala, che ha visto imporsi gli ospiti con il punteggio di 20-29.

La finale per il terzo e quarto posto è stata appannaggio della New Handball Mascalucia sul Beach Team Messina per 26-17.

Il premio come miglior realizzatore della manifestazione è andato allo sciclitano Jimmi Marino, avendo realizzato nelle due gare ben 29 reti.