Manenti riconfermato presidente provinciale Confcommercio Ragusa

Gianluca Manenti è stato riconfermato all’unanimità alla guida di Confcommercio provinciale Ragusa per i prossimi cinque anni. L’elezione questa mattina nella sede dell’associazione in via Roma, nel capoluogo. Assieme a lui anche i componenti della Giunta provinciale. Si tratta dei vicepresidenti Salvatore Guastella, Rosamaria Chiaramonte e Giorgio Moncada. L’amministratore è Salvatore Barrera. I componenti della nuova Giunta provinciale sono: Gregorio Lenzo, Carlotta Schininà, Alessandro Palladino, Pierpaolo Carpenzano, Valentina Carpanzano, Daniele Russino e Orazio Nannaro. Ai lavori era presente anche il presidente provinciale Confcommercio Catania, Piero Agen, che, in qualità di rappresentante della Giunta regionale di Confcommercio Sicilia, si è congratulato con Manenti che, tra l’altro, è anche presidente regionale dell’associazione di categoria.