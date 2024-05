Turbolenza sul volo della Singapore Airlines: un morto e 30 feriti

Il maltempo ha causato una tragedia su un volo della Singapore Airlines diretto da Londra a Singapore. Tra i passeggeri, una persona è morta e oltre una trentina sono rimasti feriti quando l'aereo è incappato in una severa turbolenza. Il Boeing 777-300ER ha deviato la rotta per atterrare su Bangkok dove è arrivato alle 15:45 locali. A bordo c'erano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio.

Ancora non è chiaro esattamente cosa sia successo, ma le autorità thailandesi avevano inviato ambulanze sulla pista dove è avvenuto l'atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Suvarnabhumi. Singapore Airlines, che ha dato la notizia presentando "le sue più sentite condoglianze alla famiglia del defunto", ha aggiunto che è al lavoro con le autorità locali per fornire assistenza medica ai passeggeri e ha invito un team a Bangkok per fornire tutta l'assistenza necessaria.