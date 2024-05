Tenta di uccidere la convivente con una motosega: un arresto nel Vibonese

Un tentato omicidio e' stato sventato dai carabinieri delle Stazioni di Filandari e Cessaniti, nel Vibonese, dove una donna e' stata minacciata con una motosega. Provvidenziale si e' rivelata la chiamata alla centrale operativa del 112 da parte della donna che, in preda al panico, ha denunciato il tentativo del suo convivente di ucciderla con una motosega all'interno di un'abitazione di Cessaniti. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno scavalcato una recinzione di tre metri dopo aver visto la donna in grave pericolo sul balcone di casa. Il suo convivente la teneva bloccata puntandole una motosega sul petto, cercando di metterla in moto.

L'intervento dei carabinieri e' stato determinante: con un'irruzione fulminea, i militari hanno prima sfondato la porta dell'appartamento e successivamente quella della camera che dava accesso al balcone riuscendo a fermare l'aggressore e a mettere in sicurezza la donna. Nessuno ha di fatto riportato lesioni di alcun tipo.Il giudice ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con le accuse di tentato omicidio aggravato, violenza e minacce a pubblico ufficiale.