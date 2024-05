Santa Croce Camerina. Si presenta il libro di poesie di Pisana "Profili di tempo e d’anima"

Sabato 25 l’Università della Terza Età di Santa Croce Camerina presenterà il libro del poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, dal titolo “Profili di tempo e d’anima, prefazione di Hussein Mahmoud, docente ordinario di lingua e letteratura italiana, Capo del dipartimento di lingua e letteratura italiana, Facoltà di Lettere, Università di Helwan al Cairo, in Egitto, e attualmente Consigliere scientifico dell'archivio nazionale dell’Egitto.

Il sindaco della città, Giuseppe Di Martino, porterà il suo saluto all’evento, che sarà moderato dalla presidente dell’Unitre di Santa Croce Camerina, Maria Rosa Vitale, mentre la poetessa e giornalista Antonella Galuppi parlerà del libro e dialogherà con l’autore. Il gruppo “TETRA SAX” composto da Giuseppe Zisa, Ida Gatto, Salvatore Licata e Sebastiano Mercorillo, animerà, con la collaborazione della percussionista Flavia La Perna, la serata con intermezzi musicali.

La presentazione si terrà alle ore 18.00 presso il Museo Etnografico.

“Il tempo e l’anima – si legge nella prefazione del libro - sono due concetti che sono stati affrontati da filosofi e studiosi per secoli… nelle poesie si sente la presenza di certi personaggi che conversano con il poeta. C’è sempre “io” e “tu”, io che guardo e tu che mi conosci. Io sono il poeta, ma anche l’uomo, tutta l’umanità. E tu sei Cristo, Dio, l’Amato, la salvezza e la Speranza. Le voci della guerra e della pace si agitano e si dividono nella mente del poeta, creando un senso di confusione e smarrimento. Tuttavia, il poeta non si arrende alla disperazione e continua ad amare e sperare…”