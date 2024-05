Inaugurata ad Avola piazza Di Matteo: il bambino fu ucciso sciolto nell'acido

E' stata inaugurata stamane ad Avola (Siracusa) la nuova piazza, in contrada Piano del Bosco, intitolata a Giuseppe Di Matteo, il bambino segregato per 779 giorni e poi sciolto nell'acido su ordine di Matteo Messina Denaro per pressare il padre, Santino Di Matteo, a ritrattare sulle rivelazioni legate alla strage di Capaci. La scelta di intitolare la piazza al bimbo era stata presa lo scorso anno in un giorno non a caso: il 21 marzo, primo giorno di primavera e Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. All'inaugurazione c'erano il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ex vicepresidente della Commissione regionale antimafia, il prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella, il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo ed altre autorita' civili.