Una ragazzina di 10 anni è finita all'ospedale dei Bambini a Palermo dopo una caduta per una buca. La bimba è stata portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Di Cristina per un trauma cranico. La piccola si trovava insieme al padre in via Narbone quando è caduta e ha sbattuto la testa. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per eseguire i rilievi.