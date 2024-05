Il ministro Crosetto ricoverato all'ospedale San Carlo

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale.

Lo rende noto la Difesa

Crosetto è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy. La struttura è la stessa dove il ministro era stato ricoverato a febbraio per una pericardite, seguito dal Centro Cuore dell'ospedale.

Il titolare della Difesa era stato ricoverato d'urgenza il 13 febbraio scorso all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma: era stato lo stesso Crosetto a presentarsi a piedi al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto. La coronografia a cui è stato sottoposto aveva evidenziato una sospetta pericardite, confermata poi dagli accertamenti successivi. Si tratta di un'infiammazione del pericardio, la membrana che avvolge il cuore, ma - spiegarono i medici - non si sono registrati versamenti di liquido tra la membrana, cosa che avrebbe richiesto un intervento immediato. Le analisi, inoltre, non hanno evidenziato danni cardiaci.