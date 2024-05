Chiaramonte Gulfi, ritrovato il 65enne disperso: era nella casa di campagna

E' stato ritrovato in buone condizioni di salute il 65enne di Chiaramonte, Carmelo Baglieri, che non dava notizie da più di un giorno ai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa. Era andato nella sua casa di campagna senza avvisare i familiari e lì era rimasto anche la sera di domenica. Lunedì erano scattate le ricerche dopo la denuncia di scomparsa dell'uomo. Le ricerche sono state sospese nel tardo pomeriggio di oggi. E' stato trovato in buone condizioni ma in via precauzionale è stato assistito dal personale del 118. Il ritrovamento è avvenuto nell’immobile in campagna di sua proprietà situata nel tratto della strada provinciale che dalla vecchia stazione porta verso Monterosso Almo.