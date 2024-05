Un 65enne scomparso, ritrovato tra Chiaramonte e Monterosso Almo

L'anziano 65enne scomparso da ieri sera nel Ragusano e' stato ritrovato e sta bene. Le attivita' di ricerca sono state sospese alle 18,43. Lo comunica il comando provinciale dei vigili del fuoco. L'anziano sta bene, ma in via precauzionale sara' assistito dal personale del 118; e' stato ritrovato all'interno di un immobile di sua proprieta', una abitazione della sua infanzia, che si trova in un tratto della strada provinciale che dalla vecchia stazione di Chiaramonte Gulfi conduce a Monterosso Almo. (AGI)Rg3/Ari