Play off, il Catania parte bene nei quarti: battuto di misura l'Avellino

Il Catania batte di misura l'Avellino al 'Massimino' al termine di una bella gara con continui capovolgimenti sull'uno e sull'altro fronte. Gli ospiti sono scesi in campo sapendo di avere al loro favore due risultati su tre. Questo non ha fatto altro che stimolare i padroni di casa, costretti a fare il risultato per non compromettere la lotteria dei play off. A sbloccare il risultato è stato Cianci al 71'. Un gol che ha fatto esplodere lo stadio di gioia. La formazione di Zeuli ha disputato una gara accorta, ma non rinunciataria e nel finale ha pure sfiorato il raddoppio. I rossazzurri adesso nella gara di ritorno sono costretti ad ottenere un pareggio per potere accedere alle semifinali play off.