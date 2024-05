Al maneggio di Ragusa campionato equitazione Fisdir

E’ in programma domani, giovedì 23 maggio, dalle 9 alle 13, al maneggio comunale di Ragusa in contrada Selvaggio, la seconda fase del campionato regionale di equitazione Fisdir, organizzata dalla polisportiva dilettantistica a marchio Anffas onlus di Ragusa Asd. Alla manifestazione parteciperanno gli atleti di tutte le principali società sportive siciliane che operano nel settore dello sport per persone con disabilità intellettiva. Il campionato, oltre a rappresentare un momento di festa, offre uno spettacolo sportivo di qualità nonché un’importante testimonianza di sana competizione sportiva. In più, diventa un’iniziativa culturale e sociale di presa di coscienza delle abilità altrui.