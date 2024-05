Sorpreso ad appiccare il fuoco, pastore preso a Ciminna

I carabinieri della stazione di Ciminna in provincia di Palermo hanno arrestato un pastore, 24enne per incendio boschivo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio ,i militari hanno notato del fumo alzarsi da un'area collinare. Utilizzando un binocolo, i militari sono riusciti ad individuare i movimenti di un pastore della zona che si spostava appiccando il fuoco in più punti, fino ad incendiare una porzione di macchia mediterranea di oltre 15.000 metri quadrati.

L'incendio è stato domato dalla protezione civile e il giovane è stato bloccato.L'indagato rischia adesso, in caso di condanna, una pena detentiva fino a 15 anni di reclusione.