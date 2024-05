Pallanuoto, Brescia e Ortigia in vasca per contendersi il terzo posto: sabato gara 2 a Siracusa

Si avvicina l'atto conclusivo di una stagione lunga e faticosa, il momento più importante, quello che mette in palio un obiettivo prestigioso, ossia il terzo posto in campionato e la conseguente qualificazione alla prossima Champions League. A contendersi la posta, l'Ortigia di Stefano Piccardo e il Brescia di Alessandro Bovo. Due squadre che quest'anno si sono già affrontate più volte, tra Serie A1 e Coppa Italia, dando vita sempre a partite belle e combattute. Il bilancio è leggermente favorevole ai lombardi, che hanno vinto due volte (9-7 in campionato, nel Round Scudetto, e 10-9 in semifinale di Coppa Italia), mentre i biancoverdi hanno dominato il match della Regular Season, chiuso con un netto 7-3. Tutto azzerato adesso, perché si gioca una finale al meglio delle tre partite, anche se ne potrebbero bastare due qualora una delle due formazioni dovesse imporsi sia in gara 1 sia in gara 2. Si comincia questa sera, con gara 1 in programma alle ore 20.00, a Brescia, dove l'Ortigia cercherà di fare l'impresa in una piscina difficilissima e contro un avversario determinato a portare a casa il primo punto della serie. Gli uomini di Piccardo sono consapevoli della forza dei bresciani, che hanno trionfato in Coppa Italia, spezzando il monopolio del Recco, ma anche del fatto che l'Ortigia, quando gioca al meglio, può battere chiunque. Gara 2 prevista sabato alle ore 15.00, a Siracusa.