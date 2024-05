Comiso, discarica con 1000 metri quadrati di rifiuti scoperta dalla Polizia

Il Commissariato di Polizia di Vittoria nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ha individuato un’area adibita a discarica rifiuti di almeno 1000 mq adiacente ad un fabbricato rurale ricadente nel comune di Comiso.

Nel sito sono stati rinvenuti, oltre ad una quantità ingente di materiale edilizio di risulta, diverse quantità di rifiuti speciali tra i quali plastica di vario genere, bidoni vuoti di additivo per autoveicoli, materiale di scarto di vario genere che utilizzato come riempimento terriero, ha creato una vera e propria collina.

A tutela della pubblica salubrità sono stati immediati i controlli sull’area demandati agli organi competenti per la protezione dell’ambiente, anche attraverso accurati accertamenti effettuati dall’ARPA.

Le Forze dell’Ordine hanno effettuato immediati controlli sulla proprietà, sotto il profilo della responsabilità, identificando i proprietari del sito in questione che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Per la potenziale dimensione del rischio ambientale connesso al sito, il Questore ha investito per competenza il Sindaco di Comiso per la immediata rimozione dei rifiuti.

Già nel mese scorso è stato tenuto dal Questore della Provincia di Ragusa,. Vincenzo Trombadore un Tavolo tecnico con i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Sindaci dei comuni interessati e gli Assessori competenti per materia, i rappresentanti della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed i responsabili dell’ANAS e della S.R.R. ATO 7 di Ragusa.