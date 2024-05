Il Pg di Catania Zuccaro: "La guerra contro la mafia si vince con i cittadini"

"La lotta alla mafia passa dal contrasto al fenomeno criminale da parte dello Stato, che c'è, ma se vogliamo vincere la guerra occorre l'adesione convinta della popolazione". Lo ha detto il procuratore generale di Catania, Carmelo Zuccaro, aprendo i lavori, al Palazzo di Giustizia di Catania, del progetto Liberi di scegliere. Tra i fenomeni da combattere per vincere con Cosa nostra, che, ha ricordato il PG "il prossimo anno a Catania compirà cento anni essendo nata qui nel 1925", "oltre all'infiltrazione nella Pubblica amministrazione", ci sono "i modelli culturali devianti per i giovani che non hanno gli anticorpi adeguati a combatterli".