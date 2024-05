Fabio Cantarella (Lega): "Da Vannacci il partito rischia solo danni"

''Sicuramente Vannacci avrà un suo elettorato personale perché magari dice cose che nessun altro afferma e forse, per questo, da qualche parte attecchisce. Io personalmente non avrei accolto la sua candidatura. E' una scelta che nulla a che vedere con la Lega''. Lo afferma all'AdnKronos Fabio Cantarella, responsabile dipartimenti regionali della Lega in Sicilia. ''Così come, francamente - aggiunge - non avrei fatto la scelta, per quanto riguarda la Lega in Sicilia, di Luca Sammartino. Sono percorsi lontani dalla militanza della Lega. Mi chiedo se alla fine Vannacci che raccoglierà del consenso personale, come credo avverrà, non faccia poi un danno maggiore sull'elettorato complessivo della Lega''. ''Oggi - osserva Cantarella - chi guarda ad altri aspetti amministrativi o tematiche sociali si sente tradito. La questione è questa. La Lega passa dal 34% al 7-8% perché l'elettore si sente tradito su temi che sono trainanti''. "Sono stato - sottolinea - il primo amministratore locale della Lega in Sicilia oltre 11 anni fa. Sono stato il primo siciliano a salire sul palco di Pontida. Ricordo bene i primi anni della militanza in Lega ed era una militanza basata su quei valori dei quali oggi non rimane traccia. Auspico un sussulto di orgoglio - conclude Cantarella - e si possa tornare su quei temi che solo noi nella coalizione di governo possiamo cavalcare''.