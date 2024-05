La terra trema ancora ai Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.6: avvertita pure a Napoli

E'iniziato a Palazzo Chigi il vertice interministeriale sull'attività sismica nei Campi Flegrei, presieduto dalla premier Giorgia Meloni.

Al termine il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, farà una conferenza stampa.

Sono presenti alla riunione anche i ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, oltre a rappresentanti del Mit, del Mef, dell'Interno, della Difesa, e della Protezione civile.

Una nuova scossa di terremoto è avvenuta alle 8,28 nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è stata di 3.6 registrata dall'Ingv ad una profondità di 4 chilometri. La scossa è stata avvertita ai piani alti in diversi quartieri di Napoli e nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo.

Quella appena trascorsa è la seconda notte in strada per decine di persone evacuate dopo la forte scossa e lo sciame che ne è seguito lunedì sera. In totale sono 46 le famiglie che sono state sgomberate da 27 stabili. Nella giornata di ieri è stato anche evacuato il carcere femminile di Pozzuoli dove si trovavano 138 detenuti.

