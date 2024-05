Modica, ciclista di Scicli travolto e ucciso da un'auto sulla statale 194

Un dipendente comunale di Scicli, Pino La Guardia, 56 anni, autista del sindaco, è morto in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi sulla statale 194 Modica-Pozzallo all'altezza del chilometro 104. Era in sella alla sua bici quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre la Polstrada di Ragusa ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Pino La Guardia era un appassionato di ciclismo e le passeggiate in bicicletta erano una abitudine quasi quotidiana durante il tempo libero.