Ciclista travolto e ucciso sulla strada statale 194 Modica - Pozzallo

Incidente mortale lungo la strada statale 149 "Ragusana". Provvisoriamente interdetto al transito, in entrambi i sensi di marcia, un tratto in corrispondenza del chilometro 103,400, nel territorio comunale di Modica, compresi gli svincoli autostradali in ingresso ed in uscita di "Modica-Pozzallo". Lo rende noto l'Anas. Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un'auto ed un ciclista, che nello scontro ha perso la vita. La circolazione è deviata sul posto. Il personale di Anas e le forze dell'ordine sono impegnati per la gestione dell'incidente e il ripristino della circolazione.