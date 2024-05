La Virtus Ragusa sbanca Salerno (71-66) ed è la prima finalista: grande prestazione di squadra

Con un finale mozzafiato la Virtus Ragusa recupera dieci punti di svantaggio a Salerno, espugna il PalaSilvestri e si aggiudica la serie per 2-0, guadagnandosi l’accesso alla finale del campionato di Serie B Interregionale, contro una fra Capo d’Orlando e Molfetta (serie che va alla “bella”). La squadra di Recupido domina fino a metà del secondo quarto, poi viene penalizzata dai falli ma, come spesso è accaduto quest’anno, tira fuori il meglio fra mille difficoltà, confezionando un’impresa clamorosa. Una prestazione di grande tempra, arricchita dalle statistiche di Gaetano (23 punti) e Brown (19). Ora il meritato riposo prima di gara-1 della finalissima, in programma (da calendario) domenica 2 giugno.

“E’ stupendo trovarsi in finale - dice a fine partita coach Recupido -. Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto tantissime difficoltà, ma siamo riusciti a soffrire all’infinito e superarle. Abbiamo lasciato in campo tutto ciò che avevamo... Loro hanno preparato benissimo la partita, speculando sui nostri errori. Il nostro attacco è stato impreciso, ma siamo stati bravi a uscire da un timeout sul -7 ed eseguire alla perfezione un paio di situazioni, per come ci eravamo detti. Ho visto un grande spirito e tre grandi difese alla fine. Sono contento, ovviamente, anche se la mia natura mi porta già a concentrarmi sul futuro. Devo riconoscere, comunque, che conquistare una finale con la squadra della tua città è sempre un piacere immenso”.

IL TABELLINO

Power Salerno-Virtus Ragusa 66-71

Power Salerno: Basile 4, Manisi 2, Chaves 23, Gorga ne, Favaretto, Zampa 5, Misolic 14, Martorello ne, Zanini, Ani 7, Duranti 8, Mei 3. All.: Farabello

Virtus Ragusa: Brown 19, Piscetta 2, Epifani 3, Cioppa 11, Simon, Tumino ne, Vavoli 8, Gaetano 23, Mirabella ne, Ianelli 5. All.: Recupido

Arbitri: Amatori di Brindisi e Procacci di Corato

Parziali: 13-22; 36-37; 50-46.

Note. Usciti per cinque falli: Ani (P), Simon e Vavoli (V)