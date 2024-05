Redditometro, Meloni sospende il decreto

Mai il "grande fratello fiscale". Mai le "persone comuni vessate" dal fisco. A poco più di 24 ore dal caos che si è scatenato sul nuovo redditometro Giorgia Meloni, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo, appare in video sui social e annuncia che il decreto ministeriale sarà "sospeso", in attesa di "ulteriori approfondimenti". E nel frattempo ribadisce che la linea del governo è quella di andare a stanare "i grandi evasori", quei "nullatenenti che girano col Suv e vanno in vacanza con lo yacht" e non certo di mettere il naso nelle spese dei "cittadini onesti". La premier si era già affrettata in mattinata, sempre via social, ad assicurare che si sarebbe occupata della vicenda e che avrebbe chiesto lei stessa "delle modifiche se necessario".