Furti in abitazione a all'interno delle auto: cinque arresti a Catania

Nell'ambito dell'operazione "Dietro le mura" è stata disposta dalla procura di Catania, un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla Polizia, nei confronti di cinque persone un 43 enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne, in relazione ai delitti di rapina aggravata, furti in abitazione e all'interno di autovetture nonché di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in favore di un soggetto detenuto presso la Casa Circondariale di Catania piazza Lanza. Le indagini dimostrerebbero il coinvolgimento, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di tutti gli indagati in una serie di attività delittuose di natura principalmente predatoria. Il provvedimento restrittivo comprende gli esiti di un'attività di indagine scaturita da una rapina commessa il 6 giugno 2022 all'interno del parcheggio dell'azienda ospedaliera San Marco ad opera di tre soggetti, uno dei quali armato di pistola, giunti a bordo di due motocicli. Gli indagati, in questa circostanza, avrebbero rubato del denaro al dipendente che era addetto alla raccolta dei soldi contenuti nelle casse automatiche per il pagamento dei parcheggi. La somma del furto era pari a 2.165 euro. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d'indagine, ha infine disposto, l'applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti gli indagati, i quali, dopo l'espletamento delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa circondariale di piazza Lanza per essere posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.