Libri in piazza, Festival letterario a Floridia dal 24 al 26 maggio

Un festival letterario per sensibilizzare i più giovani alla cultura della lettura e fare rete con le associazioni del territorio. “Libri in piazza”, in programma dal 24 al 26 maggio, è la tre giorni di eventi itineranti organizzati dall’associazione Focus nel centro storico di Floridia, grazie anche al patrocinio del Comune. Spazi letterari, letture, laboratori per bambini e ragazzi, incontri con autori, attività degli istituti scolastici floridiani e proiezioni. Tutto in un programma variegato che è ispirato al tema de “Il Maggio dei Libri”: Lib(e)ri di leggere.

La lettura da concepire come occasione di incontro, condivisione e socialità anche per i più giovani: sabato dalle 10 alle 13, piazza del Popolo e il Municipio si trasformeranno in una biblioteca a cielo aperto, con attività per bambini dai 4 anni in su e letture estrapolate dalle bibliografie suggerite dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura).