Sequestrati 7 chili e mezzo di droga in provincia di Bari: 2 arresti

La Squadra Mobile della Questura di Bari ha condotto un'operazione anti-droga, nel comune di Rutigliano (Bari), che ha portato all'arresto di due giovani pusher e alla denuncia, per gli stessi reati, di tre persone Sequestrati 147mila euro ingenti somme di denaro 7,5 chili di sostanza stupefacente. I poliziotti della sezione Antidroga hanno effettuato perquisizioni domiciliari presso 7 appartamenti, con relative aree condominiali, presenti all'interno di un complesso di edilizia popolare. Ad attirare le attenzioni degli investigatori era stato, inizialmente, il continuo andirivieni di giovani ragazzi, noti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti, è emerso che gli arrestati e i denunciati avrebbero gestito una centrale di spaccio, all'interno ed in prossimità delle unità abitative. Uno degli arrestati, resosi conto dell'imminente irruzione da parte delle forze di polizia, ha anche tentato di disfarsi della sostanza stupefacente detenuta, lanciando 3 panetti di cocaina, del peso complessivo di 3 chili circa, dalla finestra della propria abitazione al secondo piano. Complessivamente, all'esito dell'attività di polizia giudiziaria, sono stati sottoposti a sequestro 3,5 chili di cocaina, 2 chili di marijuana e 2 chili di hashish, oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi. È stata sequestrata anche la somma contante di 146.955 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tratti in arresto due giovani di Rutigliano, un 28enne incensurato ed un 20enne con precedenti di polizia legati allo spaccio di sostanze stupefacenti; deferiti all'Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, altri 3 giovani di Rutigliano: un 26enne con precedenti di polizia per reato di furto, un 33enne con precedenti penali legati al mondo della droga ed una donna 31enne incensurata.