Vittoria, comincia a prendere forma il parco costiero di Scoglitti

Il parco costiero di ponente a Scoglitti comincia a prendere forma. Proprio in questi giorni la ditta aggiudicataria dell’intervento ha provveduto a installare le prime attrezzature. “Stiamo parlando di un progetto – chiarisce l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro – che l’amministrazione Aiello ha portato avanti seguendone l’iter per il completamento. Stiamo parlando di un elaborato progettuale Po Fesr 2014-2020, azione 966, che si pone l'obiettivo di riqualificare la zona, tutta quella vasta area in prossimità della lanterna che era in effetti inutilizzata. Si è puntato a promuovere la progettazione di spazi per la collettività, per i grandi e per i bambini. Ma anche grande attenzione all’aspetto riguardante l’abbattimento delle barriere architettoniche, altrimenti sarebbero spazi letteralmente irraggiungibili per chi ha difficoltà deambulatorie".