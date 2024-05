Modica, alla Galleria Sacca aperta fino al 28 giugno la mostra "Paradisìaca"

Si potrà visitare fino al 28 giugno prossimo la mostra PARADISÌACA ospitata alla Galleria Sacca di Modica, a cura di Giovanni Scucces.

"La natura - afferma Scucces - ha la capacità di migliorare lo stato d'animo dell'uomo suscitando in noi un profondo senso di benessere. La mostra Paradisìaca è l'incontro fra la natura e il potere terapeutico dell'arte". In questo modo, il curatore Giovanni Scucces ha voluto portare all'attenzione del pubblico un tema di grande attualità qual è quello ambientale ed ecologico, visto attraverso il bello che la natura è in grado di donarci piuttosto che per i fatti spiacevoli di cui spesso ne siamo la causa.

In mostra le opere di sette artisti italiani contemporanei: Daniela Balsamo, Antonio Bardino, Giovanni Bongiovanni, Simone Bubbico, Emilia Faro, Elisa Zadi, Davies Zambotti

Galleria SACCA – Via Sacro Cuore 169/A – Modica

Apertura al pubblico: dal martedì al sabato ore 16.30 – 19.30 e le mattine di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30. Gli altri giorni e fuori orario su appuntamento.

Ingresso libero.

Contatti: +39 338 1841981 – info@sacca.online – www.sacca.online

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/sacca.online_gallery/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sacca.online/