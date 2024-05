Incendio a Palermo nelle vicinanze dei binari della ferrovia di via Giafar

Un incendio è divampato la scorsa notte via Prospero Favier sotto il ponte di via Giafar, a Palermo, nei pressi dei binari della ferrovia. Sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e il nucleo Nbcr. Non si esclude la natura dolosa del rogo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato, con gli agenti della Polfer. E' stato necessario l'intervento dei tecnici responsabili delle ferrovie, perché il rogo ha danneggiato i cavi dell'energia elettrica del tratto ferroviario.