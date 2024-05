Braccianti trattati come schiavi ad Adrano, 31enne denunciato

Indagato dalla procura di Catania un 31enne di Adrano, incensurato, per "reclutamento e sfruttamento di manodopera agricola in condizioni di estremo sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno". Il gip ha disposto l'obbligo di dimora nel centro della provincia etnea, di non allontanarsi dalla sua abitazione tra le 15:30 e le 3:30 e di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Paterno' e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hyanno fatto luce sulla gestione della raccolta di arance nell'area agricola di Paterno'. In particolare, l'attivita' ispettiva e' stata incentrata sull'agglomerato di lavoratori della tendopoli di contrada Ciappe Bianche di Paterno', spesso irregolari e impiegati illecitamente per i lavori agricoli in tutto il comprensorio paternese e nei paesi vicini. Gli investigatori hanno individuato un furgone sul quale i migranti venivano caricati e portati nei campi. Era stato seguito e poi fermato un Fiat Iveco, che aveva prelevato 7 lavoratori e li aveva portati in un fondo agricolo a Mineo. L'autista era fuggito ed era risultato che tutti gli occupanti del mezzo erano privi del permesso di soggiorno e non avevano alcun contratto di lavoro. I lavoratori avevano riferito poi di essere stati ingaggiati dall'indagato, d le massacranti condizioni di lavoro: per stato di necessita' sarebbero stati costretti ad accettare turni di 10-12 ore al giorno, 6 giorni su 7, con retribuzione a cottimo condizionata al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate, in violazione di ogni normativa sul lavoro. Nessuno di loro, inoltre, avrebbe ricevuto una formazione sulla sicurezza o sarebbe stato sottoposto a visite mediche preventive, cosi' come non sarebbero stati forniti i necessari dispositivi di protezione individuale. Uno di loro, lo scorso mese di febbraio si sarebbe infortunato, provocandosi una frattura, ma sarebbe stato convinto dall'indagato a non raccontare la verita' ai medici del pronto soccorso, bensi' a riferire di un incidente domestico. Il 31enne avrebbe emanato tutte le direttive e si sarebbe occupato di reclutare manodopera irregolare e sfruttarla presso fondi agricoli non solo di sua proprieta' ma anche di terzi. Il reclutamento, poi, sarebbe avvenuto sfruttando lo stato di bisogno degli occupanti la tendopoli di Ciappe Bianche. (AGI)Mrg