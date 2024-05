Palazzolo, allontanato da casa della ex la importuna di notte: arrestato

A Palazzolo Acreide, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto hanno arrestato un 38enne per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie, lo scorso marzo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico, ma avrebbe violato le prescrizioni in quanto si è recato a casa della ex moglie in tarda notte dove è stato rintracciato dai militari a seguito della segnalazione di alert pervenuta dal dispositivo elettronico.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea