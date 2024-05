Europee, al Comune di Catania si può presentare istanza per presidente di seggio

A Catania è ancora possibile presentare istanza per la nomina a presidente di seggio, in sostituzione dei quelli assenti o rinunciatari, in occasione delle elezioni Europee dell'8 e 9 Giugno 2024 prossimi. Lo rende noto il Comune. I cittadini e le cittadine, in possesso dei requisiti di idoneità, possono presentare la domanda indirizzata al sindaco, corredata da copia di documento identità e inviarla ai seguenti indirizzi email: segretario.generale@comune.catania.it oppure a coordinamento.elettorale@comune.catania.it. In alternativa le domande si possono consegnare "brevi manu"negli uffici del Coordinamento elettorale, in piazza Duomo,Palazzo degli Elefanti - Segreteria Generale - piano terra Il modulo per la domanda a nomina presidenti di seggio è scaricabile dal sito del comune di Catania, alla voce "Europee 2024": Istanza sostituti presidenti 2024.