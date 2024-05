Unicredit, a Palermo laboratorio sull'economia sostenibile

Domani, a partire dalle 8,30, all'interno della Chiesa di Sant'Antonio Abate nel complesso monumentale dello Steri, a Palermo, si svolgerà la settima edizione del "Laboratorio sulla sostenibilità economica del progetto imprenditoriale". L'evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra UniCredit e l`Ateneo palermitano ed è finalizzato a facilitare l`incontro tra la formazione e il mondo del lavoro. Nel corso del laboratorio, al quale parteciperanno gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali che frequentano l'insegnamento di Strategie e politiche aziendali di cui è titolare il professore Marcantonio Ruisi, sono previsti gli interventi di Teresa Adragna, Sabrina Cannella, Fabio Luparello e Arturo Meli di UniCredit. "Unicredit - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è fortemente impegnata a fare sistema con tutti gli stakeholder locali e le Università sul fronte dell'innovazione e a sostenere le start-up, con l`obiettivo primario di accrescere il numero di queste realtà di qualità e creare nuove prospettive per i giovani siciliani. Ogni anno con UniCredit Start Lab siamo alla ricerca di quei progetti imprenditoriali a più alto potenziale che possono fungere da volano di sviluppo per la nostra Isola e una su quattro di queste realtà innovative in Sicilia è nostra cliente".