'Ndrangheta, confiscati beni per 2,7 milioni a imprenditore reggino

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria e personale della Polizia di Stato, con il coordinamento della locale procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione, a Reggio Calabria e Catanzaro, ad un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca su beni stimati in 2,7 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore reggino nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari. Come riferiscono in una nota la guarda di finanza del comando provinciale di Reggio Calabria e la questura di Reggio Calabria, il profilo dell'imprenditore era emerso durante l'operazione ''Il Padrino'' nell'ambito della quale "è stato condannato in via definitiva alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso". L'uomo era stato anche coinvolto nell'operazione ''Gotha'' "nel cui ambito è stato condannato, in primo grado, alla pena di mesi dieci di reclusione per minaccia aggravata dal metodo mafioso", sottolineano. In seguito agli accertamenti economici e finanziari, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha prima disposto il sequestro del patrimonio e poi la confisca dell'intero patrimonio aziendale di una società, nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, di nove terreni, di tre fabbricati, di un'auto, di oltre 110mila euro in contanti, di tutti i rapporti bancari e delle relative disponibilità, per un valore complessivamente stimato in 2,7 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento è stata disposta la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni e sei mesi con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.