Ruba un'auto, bloccato in flagranza a Reggio Calabria

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 24 anni di Reggio Calabria, mentre tentava di appropriarsi di una vettura minicar. Gli agenti delle 'Volanti', in servizio nella zona nord della citta', hanno notato che al loro arrivo l'indagato tentava di allontanarsi frettolosamente dall'autovettura, bloccandolo tempestivamente e identificandolo. Il giovane, gravato da numerosi precedenti di polizia, aveva ancora addosso gli attrezzi con cui aveva rotto uno dei finestrini dell'autovettura e utilizzati per forzare il blocco dello sterzo e il sistema di accensione. Dopo la convalida dell'arresto, in attesa di giudizio, l'indagato e' stato sottoposto agli arresti domiciliari.