Cianciana, accoltella la moglie e due figli piccoli e si barrica in casa: si è arreso

Si è arreso Daniele Alba, 35 anni, l'uomo che si asserragliato in casa dopo avere ferito gravemente la moglie Anetha e i due figlioletti, di tre anni e di sette.

L'epilogo dopo ore di trattative con le forze dell'ordine. L'allarme alla centrale dei carabinieri e al comando dei vigili del fuoco era scattato intorno alle 14:30, dopo che l'uomo aveva fatto uscire di casa la moglie e il figlio maggiore, feriti a coltellate, consegnando poi anche la figlia più piccola.

La tragedia è avvenuta a Cianciana, un paese dell'entroterra in provincia di Agrigento. I figli, un bimbo di sette anni e una bambina di 3, sono stati portati con l'elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo.Sono gravissime le condizioni dei due fratellini feriti dal padre di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, insieme alla madre, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita. I fratellini sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. La sorellina è sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore.