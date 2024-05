Genova, Toti interrogato per 8 ore: respinge tutte le accuse

E’ terminato, dopo 8 ore, l’interrogatorio del governatore ligure Giovanni Toti, ai domiciliari per corruzione, che - a partire dalle ore 11 - ha risposto alle domande dei pm titolari dell’inchiesta che ha portato un terremoto nella politica locale.

In questo momento, da quanto si apprende, si sta procedendo alla verbalizzazione, una procedura complessa che richiederà ancora tempo che c’è chi pronostica che Toti, assistito dal difensore Stefano Savi, potrebbe uscire non prima delle 21 dalla caserma della Guardia di finanza che ha sede nel porto di Genova. Il governatore ha risposto e respinto tutte le accuse.

L'ipotesi dimissioni da governatore Liguria

Dopo l'interrogatorio il difensore presenterà istanza per revocare i domiciliari, primo passo per un confronto con la maggioranza che per Toti è la condizione necessaria per valutare le dimissioni che l'opposizione continua a chiedere a gran voce.