Calcio, Modica-Milazzo: finale regionale dei play off

Si avvicina il momento clou del campionato del Modica: domenica, al "Barone" arriva il Milazzo per la finale regionale play off. Il Milazzo ha conquistato il diritto a disputare la gara dopo aver battuto la Jonica. Ora, è il momento della verità. Il Modica, per la migliore posizione di classifica ha a sua disposizione due risultati per accedere allo spareggio nazionale del 2 giugno con l'Aurora Alto Casertano con gara di ritorno a Modica il 9 giugno. Ma la coda dei play off, in caso di successo, dovrebbe continuare fino all'ultima domenica di giugno. Domenica, intanto, c'è da superare l'ostico Milazzo. Tifosi mobilitati, fischio d'inizio alle 16.