"Belcane racconta il suo sbarco a Scicli", apre la mostra alla Fondazione Confeserfidi

Integrazione, condivisione e dialogo. Sono temi importanti, attuali, su cui la Fondazione Confeserfidi lavora e si impegna. Ed è in questo senso che va letta l’iniziativa in collaborazione con MH - Casa delle Culture, Namastè e la Comunità Islamica Culturale di Scicli, che la Fondazione Confeserfidi ospiterà ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro da venerdì prossimo 24 maggio. Quel giorno, infatti, si apre la mostra ‘Belcane racconta il suo sbarco a Scicli’, alle ore 18:30, presso lo spazio multifunzionale della Fondazione. Il titolo è volutamente provocatorio: la mostra racconta le storie di migrazione dei ragazzi delle comunità coinvolte, che porteranno un oggetto significativo del proprio viaggio, rappresentativo del loro approdo a Scicli o un ricordo della loro terra d'origine. La mostra sarà fruibile anche Sabato 25 maggio, Domenica 26 maggio e Lunedì 27 maggio dalle 18:00 alle 19:00. Ingresso totalmente gratuito.