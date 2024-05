Incidente sulla Vittoria-Scoglitti: muore una donna di Acate

Una donna di 47 anni di Acate, Lisa Rosso, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte, intorno all'1,30, sulla provinciale 17 Vittoria-Scoglitti. La donna, residente a Vittoria, era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata, per cause da accertare, con un'altra utilitaria dello stesso tipo. La donna è morta prima che arrivassero i soccorsi. Ferita la donna che era alla guida dell'altra utilitaria, una 45enne che è stata ricoverata all'ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto i carabinieri, il 118, la Polstrada e i Vigili del fuoco.

(Foto Franco Assenza)