Deve scontare 4 anni di carcere, arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Principale hanno arrestato un 50enne del luogo in esecuzione di un’ordinanza dell’Autorità giudiziaria.

L’uomo, a seguito della cessazione dell’affidamento in prova, è stato arrestato per un cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, per espiare la pena residua di circa 4 anni e 4 mesi di reclusione e oltre 31mila euro di multa poiché ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti, porto abusivo di armi e reiterate evasioni.

Dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.