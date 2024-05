Acate, è morto a 64 anni Giovanni Fracanzino: una vita per il sindacato

Acate piange un uomo popolare nel senso letterale del termine. Durante il suo lavoro al Consorzio di Bonifica 8, come sindacalista Cisl e politico. Giovanni Fracanzino, 64 anni, deceduto per un malore che lo ha colto giovedì nella propria abitazione di Acate, nonostante le terapie praticate prima dai sanitari dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria e poi dai colleghi del “Giovanni Paolo II” di Ragusa, è stato sempre orgoglioso delle proprie origini e vicino agli umili.

Per oltre quarant’anni Fracanzino è stato un solido punto di riferimento per i lavoratori del comparto agricolo e gli operai dell’ex Consorzio di Bonifica di Acate, al cui interno ricopriva attualmente la carica di dirigente amministrativo.

E mentre metteva tutto il proprio impegno nel sindacato (per anni è stato segretario della Federazione Agricola Alimentare), contemporaneamente non ha mai smesso di coltivare l’indistruttibile passione per la politica, che lo ha visto protagonista nei ruoli di assessore e consigliere comunale.

I suoi interventi pubblici, colti e vibranti, affascinavano l’uditorio, che ne ammirava la non comune concatenazione dei nessi logici comunicativi sia quando si rivolgeva a un pubblico di operai sia quando doveva esprimere la propria opinione sulle vicende amministrative locali.

Vedeva, spesso prima degli altri, gli scenari politici che caratterizzavano ogni stagione: alleanze, contorsionismi, cambi di casacche.

Candidatosi a sindaco alle elezioni del 2018, quelle vinte da Giovanni Di Natale, ottenne quasi il trenta per cento, un esito che non si aspettava e che lo deluse non poco. Alle elezioni amministrative del 2023, che decretarono l’elezione di Gianfranco Fidone, infatti, preferì stare alla finestra per dedicarsi con più vigore di prima alla famiglia alla sua occupazione.

Non si contano sui social le tantissime manifestazioni di vicinanza alla moglie Isabella e alle tre figlie Fabiana, Giulia e Alessia. “Cosa abbia rappresentato Giovanni Fracanzino per Acate e per tutto il territorio, e non solo, non è necessario dirlo, perché per lui parlano gli straordinari traguardi raggiunti soprattutto a livello sindacale e professionale - afferma il sindaco Fidone -. Di Giovanni serbo tanti ricordi fatti di mille momenti di confronto ma anche di tante litigate, in cui con grande lealtà non ce le mandavamo a dire. Ma di lui conservo un'immagine, più di ogni altra, che non dimenticherò mai. Ed è l'immagine di Giovanni in lacrime sulla salma di mio padre. Mi unisco, a nome di tutta l'amministrazione, al dolore della moglie Isabella e delle figlie da lui tanto amate e di cui era orgogliosissimo Ciao Giovanni, salutami il tuo amico Luigi, lassù!

I funerali di Giovanni Fracanzino si svolgeranno sabato, alle 16, 30 nella chiesa Madre di Acate.