Ragusa, lite per una ragazzina finisce a coltellate: giovane è grave

Si sarebbero affrontati due gruppi di ragazzi, quasi tutti minorenni. Una decina sarebbe partita da Vittoria per un 'chiarimento' e ha raggiunto Ragusa, uno slargo in via Vittorio Emanuele Orlando, per incontrare un altro gruppetto. La 'conquista' di una ragazzina e' stata al centro delle discussioni, che sarebbero in breve degenerate e sono spuntati i coltelli con fughe e inseguimenti. Uno dei ragazzi che aveva raggiunto Ragusa e' stato colpito da due fendenti. Sul posto carabinieri e mezzi di soccorso. Il giovane poco piu' che maggiorenne e' stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ma e' stato trasferito in ambulanza nella notte al Trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni interne subi'te. E' in codice rosso. Procede la Procura per i minorenni di Catania e per i profili che riguardano i maggiorenni, la Procura di Ragusa.

(foto di repertorio)