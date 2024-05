Consegnate le nuove aree passeggeri all'aeroporto di Palermo

Gesap, la società di gestione dell'aeroporto internazionale 'Falcone Borsellino' di Palermo, ha presentato stamane la conclusione dei lavori del primo lotto funzionale (direzione dei lavori curata dall'Rtp One Works - Antomar Engineering - Valentini Bissoli Architetti Associati e lavori eseguiti dall'Rti Consorzio Integra e Consorzio Infratech-Bruno Costruzioni), con la consegna di nuove aree per i passeggeri e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, a cominciare dai sette nuovi pontili telescopici (6 milioni di euro) e i nuovi gate di imbarco.

Ma anche del nuovo piano quadriennale, che darà il via ai lavori per realizzare nuove opere (in corso e da avviare) e adeguamenti delle strutture esistenti.

La ripartizione finanziaria per i prossimi quattro anni: 19.399.529 (2024), 20.180.901 (2025), 17.847.260 (2026), 10.956.595 (2027).

All'incontro con giornalisti, istituzioni e manager dei settori turismo e trasporti, sono intervenuti per Gesap l'amministratore delegato Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa. Presenti, tra gli altri, il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma.