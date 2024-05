Floridia, ambulanti morosi in Fiera: ancora da recuperare il 50% dei tributi

Non si ferma la guerra agli ambulanti morosi che piazzano le loro bancarelle a Floridia. Il Comune ha già recuperato una sessantina di mila euro nel blitz portato a termine sabato scorso dalle forze dell'ordine in piazza Nassirya. Si trattava di tributi che gli ambulanti che fanno mercato, quindi occupano il suolo pubblico, non pagavano da otto anni. Si tratta di una stima del 50 per cento. Ma la partita non è chiusa, perchè il Comune nella giornata di domani punta a ripetere l'operazione nel tentativo di recuperare i crediti. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni è categorico: " Chi non paga non potrà fare la Fiera del sabato".