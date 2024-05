Scicli, addio a Pino La Guardia: dolore e rabbia per una morte assurda

Silenzio, commozione e sgomento nella chiesa di Santa Maria La Nova, a Scicli, dove, questa mattina, sono stati celebrati i funerali di Pino La Guardia, il 57enne dipendente comunale, morto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Pino La Guardia, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto e ucciso da un'auto condotta da un 31enne residente a Rosolini, indagato per omicidio stradale. Nella chiesa di Santa Maria La Nova, i colleghi comunali di Scicli, gli amici delle lunghe passeggiate in bicicletta, tantissime persone che conoscevano Pino La Guardia e lo apprezzavano per la sua gentilezza e la sua passione per la bici e per lo sport in grado di far emergere l'aspetto più sano della pratica sportiva. Un lungo applauso all'uscita dalla chiesa per salutare un grande e generoso amico.