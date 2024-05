In una palestra di Lamezia scoperti 23 dipendenti irregolari

Ventitré lavoratori non in regola dei quali 12 completamente in nero: è quanto hanno accertato i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme nel corso di un controllo in una nota palestra gestita da un'associazione sportiva. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la presenza, in assenza di qualsivoglia comunicazione al sistema informativo del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di receptionist, addetti di sala, istruttori, impiegati di segreteria. Nei confronti dei responsabili dell'associazione sportiva è stata avviata la procedura della diffida alla regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori ed al pagamento della cosiddetta maxi-sanzione, calcolata ricostruendo le giornate di effettiva presenza.