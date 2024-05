Incendio in un capannone agricolo nel Crotonese

Un incendio è divampato stamani per cause ancora da accertare in un capannone adibito a deposito di legname e mezzi agricoli a Petilia Policastro. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone con supporto di autobotti ed autoscala. Oltre 15 le unità impegnate a circoscrivere ed estinguere il rogo. A causa delle alte temperature, parte della copertura del capannone è collassata senza danni a persone. Al termine delle operazioni di spegnimento saranno compiuti ulteriori accertamenti per risalire alle cause dell'incendio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.