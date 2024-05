Rose bianche per ricordare la 16enne bruciata viva dal fidanzato a Corigliano Rossano

Una corona di rose bianche è stata deposta nel Parco dedicato a Fabiana Luzzi, la sedicenne accoltellata 24 volte e bruciata viva dal fidanzato Davide Morrone, a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, nel giorno dell'undicesimo anniversario della sua tragica scomparsa. Morrone, minorenne all'epoca deif atti, è stato condannato in appello, con sentenza passata poi in giudicato, a 18 anni di reclusione, 4 in meno rispetto al primo grado, per il riconoscimento della seminfermità mentale. Ad organizzare la commemorazione il centro antiviolenza Fabiana e le case rifugio Mondiversi e Libere donne