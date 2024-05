Parco di Siracusa, 150 mila euro al direttore artistico per gli spettacoli

Il parco archeologico di Siracusa spende soldi pubblici per spettacoli teatrali, affidando incarichi a “persone di fiducia”, amici e loro coniugi. Dal suo insediamento come direttore dell’ente, l’architetto favarese Carmelo Bennardo ha deciso di valorizzare le attività collegate all’area archeologica con eventi e spettacoli. Per farlo ha nominato un direttore artistico, il cantautore agrigentino Lello Analfino, poliedrico artista e frontman dei Tinturia, band che ha inciso le colonne sonore di alcuni film di Ficarra e Picone. Inoltre ha affidato un incarico anche alla moglie del cantante, Azzurra Guglielmino. Nell’elenco delle delibere firmate da Bennardo risultano due rimborsi spese per il direttore artistico: il primo di 15mila euro a dicembre 2023, senza il riferimento nominativo, l’altro di 9.150 euro ad aprile 2024, con dicitura “Analfino”. A questi si aggiungono altri 12.200 euro versati al cantante per “attività di valorizzazione e promozione” per la manifestazione “Il Parco per la città”. Si tratta di una kermesse artistica che ha messo in scena alcuni spettacoli, in due dei quali compariva lo stesso Analfino: “Il lupo e la Luna” a ottobre e “Astolfo, Sant’Onofrio e Cyrano sulla luna” a gennaio, entrambi tratti dai testi di Pietrangelo Buttafuoco. Il primo è costato 8.800 euro, il secondo 10.836. Il costo del biglietto per gli spettatori è stato di un euro. Per la stessa manifestazione, la direzione del Parco ha liquidato altri 36.600 euro alla Guglielmino, moglie del cantante, a cui sono andati anche 75mila euro di rimborso delle “spese per la gestione degli artisti” per le “manifestazioni del parco di Siracusa nell’anno 2024”. Conti alla mano, in meno di cinque mesi, i coniugi Analfino hanno incassato 147.950 euro di fondi pubblici, circa 29.590 euro al mese. A darne notizia è il Fatto quotidiano.it